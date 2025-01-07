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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расселл Уэстбрук о Николе Йокиче: «Часто взаимодействуем, не говоря ни слова. Наши мысли сходятся»

«Он не слишком разговорчивый, но мы много разговариваем во время игры. Мы часто взаимодействуем, не говоря ни слова, и это здорово.

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