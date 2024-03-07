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Вставай, весь коллективный Запад? Началась подготовка к войне с Россией

Вставай, весь коллективный Запад? Началась подготовка к войне с Россией

Sebastian Kahnert/Globallookpress Силы киевского режима полностью исчерпали возможности, заметил Константин Сивков.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
ВТОРАЯ УКРАИНА. И эти тоже давно злобятся на Россию, потому что в ЕС их обещали взять с БОЛЬШЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ (КУСОК от России) вот у них и была ЗАДАЧА, на что РФ им ответила. Видно ответ не понравился. Надо было РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, при ОСВОБОЖДЕНИИ от ОРДЫ, в 16 веке КАЗАХСКОГО ХАНСТВА, не отдавать (опять задармо, как всегда), освобождённой территории. Теперь думают, Россия ослабла после Украины и попробовать ОТОРВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ (на которую глаз положили) у РФ. А США с ЕС, тоже на ВОСТОК переключились. Далеко идущие планы на Китай.Ведь КАЗАХСТАН граничит и с КИТАЕМ.И &quot;закрыв фронт в ЕВРОПЕ&quot;, США получает СОЮЗНИКА, в лице Европы с одной стороны, а КАЗАХСТАН с другой.ВОТ теперь ПОСРЕДНИК (КИТАЙ) пусть думает, и решит. на кого США собирается напасть? И РОССИИ ТА ЖЕ ЗАДАЧА.
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8 час.
Liudmila Kosteley
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Анатолий Анатольев
И когда ВРЕЖЕМ по почкам на первый раз???????!
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