Вставай, весь коллективный Запад? Началась подготовка к войне с Россией

Liudmila Kosteley

ВТОРАЯ УКРАИНА. И эти тоже давно злобятся на Россию, потому что в ЕС их обещали взять с БОЛЬШЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ (КУСОК от России) вот у них и была ЗАДАЧА, на что РФ им ответила. Видно ответ не понравился. Надо было РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, при ОСВОБОЖДЕНИИ от ОРДЫ, в 16 веке КАЗАХСКОГО ХАНСТВА, не отдавать (опять задармо, как всегда), освобождённой территории. Теперь думают, Россия ослабла после Украины и попробовать ОТОРВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ (на которую глаз положили) у РФ. А США с ЕС, тоже на ВОСТОК переключились. Далеко идущие планы на Китай.Ведь КАЗАХСТАН граничит и с КИТАЕМ.И "закрыв фронт в ЕВРОПЕ", США получает СОЮЗНИКА, в лице Европы с одной стороны, а КАЗАХСТАН с другой.ВОТ теперь ПОСРЕДНИК (КИТАЙ) пусть думает, и решит. на кого США собирается напасть? И РОССИИ ТА ЖЕ ЗАДАЧА.