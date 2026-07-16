Сибига: Турция может принять встречу Зеленского и Путина

В Киеве вновь заговорили о дипломатическом урегулировании. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что его страна готова сесть за стол переговоров и положить конец конфликту, а Турция могла бы стать местом проведения возможной прямой встречи между Владимиром Зеленским и российским главой Владимиром Путиным.