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Сибига: Турция может принять встречу Зеленского и Путина

В Киеве вновь заговорили о дипломатическом урегулировании. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что его страна готова сесть за стол переговоров и положить конец конфликту, а Турция могла бы стать местом проведения возможной прямой встречи между Владимиром Зеленским и российским главой Владимиром Путиным.

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