«Русский майдан» намечен Западом на февраль-март

Не надо под видом критики чего-то людям инструкции навязывать. Если кто-то решит помайданить, то пусть правоохранители отойдут подальше и дадут нормальным людям выразить своё отношение к такому сборищу, в том числе - действием.

Сергей Коваленко

Вот так и начинаются майданы: во власти все - иноагенты, караул! Вставай, страна огромная! Не кажется ли вам, Сергей Какурскии (или Какарскии? Интуитивно понимаю, что Какурский, но почему бы не написать кириллицей? Али латиница больше люба иноагенту Kakurskii?), что раскачка темы мигрантов - из каждого утюга по три раза в день - чревата для политической стабильности, социальной потенции россиян и экономической составляющей? Проблему силовыми методами решить можно, только вот вопрос: г-н Kakurskii готов махать метлой или лопатой?