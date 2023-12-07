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«Русский майдан» намечен Западом на февраль-март

«Русский майдан» намечен Западом на февраль-март

Политнавигатор В канун выборов президента РФ Запад будет разыгрывать несколько сценариев для срыва голосования и организации акций протеста.

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Комментарии
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tsan tsan
Не надо под видом критики чего-то  людям инструкции навязывать. Если кто-то решит помайданить, то пусть правоохранители отойдут подальше и дадут нормальным людям выразить своё отношение к такому сборищу, в том числе - действием.
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2 час.
Геннадий Сытник
Вот так прамо отойти и всё?
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1 час.
Сергей Коваленко
Вот так и начинаются майданы: во власти все - иноагенты, караул! Вставай, страна огромная! Не кажется ли вам, Сергей Какурскии (или Какарскии? Интуитивно понимаю, что Какурский, но почему бы не написать кириллицей? Али латиница больше люба иноагенту Kakurskii?), что раскачка темы мигрантов - из каждого утюга по три раза в день - чревата для политической стабильности, социальной потенции россиян и экономической составляющей? Проблему силовыми методами решить можно, только вот вопрос: г-н Kakurskii готов махать метлой или лопатой?
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57 мин.

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