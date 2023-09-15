US

Uri Strukow

У нас никогда с пшеками не было и не будет добрососедских отношений. С тех самых пор, когда тысячу лет назад эмиссары англосаксонских крыс вынюхали, что на востоке есть русские, которых не то что завоевать нельзя, но даже нельзя им показываться на глаза, иначе вдуют прямо в Букингемском дворце, а Тауэр в тухляка засунут. Именно тогда и было принято решение изолировать русских от остальной Европы и из пшеков с помощью Ватикана сделали санитарный кордон- кучу вонючего дерьма между русскими и европейцами. Это невозможно изменить. Цари включали вонючих в состав Российской Империи, Сталин в состав соцлагеря- ВОНЯЮТ. И вонять будут, пока не задохнутся от собственной вони. Кстати, давно говорю- Пшекию будут бомбить, и бомбить ее будут союзники из военно-фашистского блока НАТО, в первую очередь- англосаксы. Нет у них будущего при любом раскладе.