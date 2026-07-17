Иран: По меньшей мере один человек получил ранения, а электрооборудование и топливный бак были повреждены в аэропорту Ираншахр (IHR/OIZI), обслуживающем провинции Ираншахр, Систан и Белуджистан, после того, как снаряд, выпущенный силами США (США), поразил аэропорт ранним утром по местному времени.