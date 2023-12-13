Бывшая жена комика Комиссаренко намекнула, что он готов забыть скандал с вебкамом

Фанаты комика внимательно отслеживают новую жизнь Юлии Шашковой в США. Сам комик старается не комментировать происходящее, но его бывшая супруга Шашкова регулярно делает посты в социальных сетях, которые становятся объектом обсуждений.
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