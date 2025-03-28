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Дмитрий Булыкин: «Не удивлюсь, если Карпин окажется в «Зените». Он опытнее Семака, а тот более трофейный. Только время показало бы, исправил бы Карпин в «Зените» свою трофейность»

«Карпин – это тренер высокого уровня. Сейчас он выбрал сборную России, но он способен тренировать любой клуб в РПЛ.

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