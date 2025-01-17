Член Совета Федерации России Алексей Пушков проинформировал о том, что политические руководства входящих в состав Европейского Союза держав не сумели понять, что они оказались ослаблены из-за введения нацеленных на противодействие Москве санкционных мер.
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