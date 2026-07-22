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Царьград

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Министр спорта Дегтярёв ответил Плющенко за деградацию. Теперь отмена будет официальной?

Министр спорта Дегтярёв ответил Плющенко за деградацию. Теперь отмена будет официальной?

Русский министр спорта Михаил Дегтярёв ответил Евгению Плющенко на слова о деградации русского фигурного катания.

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