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Дачникам напомнили, что осенние посадки помогают получить более ранний урожай

Дачникам напомнили, что осенние посадки помогают получить более ранний урожай

Осенние посадки действительно помогают получить более ранний урожай. Очень важно правильно выбрать культуры и сроки: одним растениям нужно успеть укорениться до морозов, а семена других должны оставаться в почве до весны без прорастания.

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