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Добрый Мир

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Политолог Андрей Серенко: «Большая игра» в Афганистане никуда не ушла»

Политолог Андрей Серенко: «Большая игра» в Афганистане никуда не ушла»

Маневры российских властей вокруг руководства Талибана* свидетельствует о том, что очередная схватка за влияние на эту страну началась.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Эта статья не стоит даже обсуждения (Если бы не американская помощь, по разным данным, от 40 до 60 млн долларов в неделю, в неделю) а как же блокировка всех афганских активов которые США объявили при выходе из Афганистана? Так что и то за 20 лет оккупации Афганистана было потрачено денег на 20 миллиардов долларов если не больше на различные проекты по созданию различных структур светского гражданского общества. Но как сами пишут американцы деньги они охотно берут, но ничего американское не поддерживают, а больше склоняются в поддержке талибов. Статья дрянь где вообще отсутствуют ссылки откуда были взяты все эти описанные сведения.🤣😂
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