Politico: Илон Маск в ближайшие недели покинет свой пост в правительстве США

ВАШИНГТОН, 2 апреля, ФедералПресс. Американский предприниматель Илон Маск может в ближайшие недели покинуть пост руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE) и сосредоточиться на своих бизнес-проектах.
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