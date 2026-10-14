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Происшествия

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В Тамбовской области сотрудники полиции открыли двери музея ОМВД для школьников в рамках акции «Неделя без турникетов»

13 октября 2026 года в рамках проведения Всероссийской акции «Неделя без турникетов» в музее ОМВД России по г.

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