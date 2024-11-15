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Зачем Россия списывает долги Африке

Зачем Россия списывает долги Африке

  Многие уже переживают по поводу этой новости: Россия уже списала долги африканским государствам на общую сумму $20 млрд.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Самые безмозглые орут:--ОДОБРЯМС! Всё как всегда....
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5 час.
LD
Leon Dan
Красивые слова. Власть списывает не свои деньги, а бывшие народные. Ну а сливки от процесса себе конечно.
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3 час.
Владимир Елкин
Долговременная и мудрая сегодняшняя политика России в Африке уже дает свои плоды! Европа балдеет!
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3 час.

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