Ветврач Середа: ввоз в ряд стран животных, привитых российскими вакцинами, может быть затруднен

Президент Российской ассоциации практикующих ветврачей Сергей Середа в беседе с изданием «Коммерсант» рассказал, что ввоз животных, привитых российскими вакцинами, в некоторые страны может быть затруднен.
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