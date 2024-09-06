Удар по Харьковской области: разрушена железнодорожная станция «Граково»

По целям были выпущены как минимум 6 боеприпасов. Пост электрической централизации является специализированным помещением на железнодорожных станциях, где находится комплекс технического оборудования, предназначенного для управления движением поездов и маневровыми составами на станциях и сортировочных горках.
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