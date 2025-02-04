Депутат Сулейманов: у нас есть время, чтобы спасти урожай от нашествия саранчи

Угрожающее десяткам регионов России нашествие саранчи может нанести большой ущерб сельхоз культурам. Однако у фермеров еще есть время подготовиться к этому бедствию и спасти будущий урожай, отметил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов в беседе с 360.