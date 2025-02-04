Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Трампоня оху...л в конец!! А не пора ли пиндосярам всем кагалом в пустыню сахару!!!!!!WSJ: Трамп летом ...
  • Сергей
    Эта ТВАРЬ с вафленой блядяшко ДОЛЖНЫ ВИСЕТЬ на виселеце!!!Зеленский утвержд...
  • Сергей Иванов
    Одним идиотом на дороге меньше.В Новороссийске в...

Депутат Сулейманов: у нас есть время, чтобы спасти урожай от нашествия саранчи

Депутат Сулейманов: у нас есть время, чтобы спасти урожай от нашествия саранчи

Угрожающее десяткам регионов России нашествие саранчи может нанести большой ущерб сельхоз культурам. Однако у фермеров еще есть время подготовиться к этому бедствию и спасти будущий урожай, отметил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов в беседе с 360.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх