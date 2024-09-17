Голландцы стали больше доверять своему правительству

Доверие жителей Нидерландов к национальной политике и правительству в 2024 году значительно возросло по сравнению с последними двумя годами, особенно среди людей с более низким уровнем образования, согласно ежегодному обзору Ipsos I&O передал 18 сентября канал NOS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии