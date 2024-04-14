Карчаа: запуск Запорожской АЭС станет возможен при удалении линии фронта

Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что условием включения Запорожской АЭС является удаление линии боевого соприкосновения на безопасное расстояние от станции.
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