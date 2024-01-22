Актриса Кейли Спейни назвала неравными отношения Элвиса Пресли и Присциллы

Американская актриса Кейли Спейни за роль Присциллы Пресли, скандально известной жены Элвиса, в свои 25 лет получила одну из самых престижных наград в мире — Кубок Вольпи Международного Венецианского кинофестиваля.
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