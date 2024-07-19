Беспардонная ложь – как инструмент политики

Накануне саммита НАТО Запад обрушился на Россию с яростными обвинениями в терроризмеДикий визг обвинений в адрес нашей страны в связи с инцидентом в Киеве, где ракета украинского ПВО упала во вторник рядом с детской больницей, подняли западные СМИ.