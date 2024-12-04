Джонни Депп расстался с русской моделью Юлией Власовой

Судя по всему, роман между актером Джонни Деппом и русской моделью Юлией Власовой подошел к концу. После появления слухов о новой возлюбленной звезды Голливуда стало известно, что они явно прервали свои отношения, отписавшись друг от друга в социальных сетях.