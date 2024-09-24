Губернатор Тамбовской области попросил наладить процесс родов в Жердевке

Вопрос о закрытии роддома, из-за чего женщинам приходится выезжать в другие населенные пункты, подняла жительница Жердевки Тамбовской области в разговоре с главой региона Максимом Егоровым, 24 сентября сообщает издание «Жердевские новости».
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