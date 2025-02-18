Тегеранская конференция 1943 года – переговоры о судьбе мира

В конце 1943 года посольство СССР в столице Ирана стало местом, где буквально решалась судьба мира. Лидеры Советского Союза, США и Великобритании, ведущих государств антигитлеровской коалиции, собрались здесь, чтобы обсудить актуальные вопросы Второй мировой войны.