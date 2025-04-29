Перепродавец Собянина и его хоровод: Павел Тё уплотнился Соляником

Пока отец депутатствовал в Оренбургской области, руля в Заксобрании строительным комитетом, Андрей Александрович Соляник и его компания «УПСК Жилстрой Центр» уплотняли Москву, 8 лет назад начав строить ЖК на улице Кравченко, чем вызвали недовольство москвичей и громкий скандал.