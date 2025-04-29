УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Маловато,надо бы на месяц оставить в темноте!Блэкаут в Испании...
  • Владимир Соловьев
    Ме. знает, о чём говорит. У него есть опыт "реформы" МВД!Медведев считает,...
  • Eduard
    У генералов машины,как бесхозные стоят? Ну так и получите!При взрыве погиб ...

Перепродавец Собянина и его хоровод: Павел Тё уплотнился Соляником

Перепродавец Собянина и его хоровод: Павел Тё уплотнился Соляником

Пока отец депутатствовал в Оренбургской области, руля в Заксобрании строительным комитетом, Андрей Александрович Соляник и его компания «УПСК Жилстрой Центр» уплотняли Москву, 8 лет назад начав строить ЖК на улице Кравченко, чем вызвали недовольство москвичей и громкий скандал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх