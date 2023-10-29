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10 невероятно успешных британских групп, которым не удалось покорить Америку

10 невероятно успешных британских групп, которым не удалось покорить Америку

Не каждая группа может быть такой же популярной, как The Beatles или Led Zeppelin в Америке – просто спросите Slade, The Small Faces и Status Quo С тех пор как "The Beatles" прибыли в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди в 1964 году и приступили к штурму Америки, покорить АМЕРИКУ было мечтой каждой британской группы.

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