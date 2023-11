10 невероятно успешных британских групп, которым не удалось покорить Америку

Не каждая группа может быть такой же популярной, как The Beatles или Led Zeppelin в Америке – просто спросите Slade, The Small Faces и Status Quo С тех пор как "The Beatles" прибыли в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди в 1964 году и приступили к штурму Америки, покорить АМЕРИКУ было мечтой каждой британской группы.