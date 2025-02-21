Падение Уолл-стрит не за горами: более половины американцев рискуют обнищать

Накачанная долларами американская экономика весьма уязвима перед возможным грядущим кризисом. Так, еще со времен пандемии Вашингтон вбрасывал на рынок наличность, раздув таким образом финансовый сектор, что привело к росту котировок ведущих компаний США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии