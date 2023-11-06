Этери Тутберидзе вспомнила об истерике Александры Трусовой: «Пуляла в меня коньки, а я уворачивалась»

Российский тренер рассказала, почему фигуристка взъелась на нее на зимних Олимпийских играх 2022. Тренер Этери Тутберидзе и Александра Трусова после произвольной программы в женских соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию 2022 года во Дворце спорта «Юбилейный» 25 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, Россия.