Офис, апартаменты и сад на крыше: как старый склад превратили в настоящую жемчужину среди городского хаоса

В городских джунглях старинных городов спрятано множество крошечных архитектурных жемчужин, которые не всегда могут заметить прохожие, тем не менее они являются особой ценностью в национальном и мировом масштабе.
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