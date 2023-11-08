Под угрозой отправиться в окопы чиновники мэрии Новосибирска заговорили о стеле Героям

В мэрии Новосибирска заговорили об установке стелы Героям на Гусинобродском кладбище после публично озвученного первым вице-спикером Заксобрания Андреем Панферовым намерения – в ближайшее время обратиться к президенту России с предложением о формировании отрядов и штурмовых групп из чиновников «с целью их патриотического воспитания».