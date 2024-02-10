Гендиректор предприятия из Новороссийска обманом завладел огромной партией гороха

Гендиректор предприятия из Новороссийска обманом завладел огромной партией гороха56-летний гендиректор предприятия из Новороссийска отказался оплачивать поставку гороха под предлогом того, что продукция была испорченной.
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