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Гендиректор предприятия из Новороссийска обманом завладел огромной партией гороха

Гендиректор предприятия из Новороссийска обманом завладел огромной партией гороха

Гендиректор предприятия из Новороссийска обманом завладел огромной партией гороха56-летний гендиректор предприятия из Новороссийска отказался оплачивать поставку гороха под предлогом того, что продукция была испорченной.

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