Иранские хакеры разработали новое кибероружие. Оно использовано против Израиля

Новое кибероружие MuddyC2Go использовалось в последних атаках, сообщает эксперт по кибербезопасностиЭксперт по кибербезопасности Саймон Кенин из компании Deep Instinct в техническом отчете от 8 ноября сообщил о появлении новой системы управления и контроля (C2) под названием MuddyC2Go, используемой иранскими хакерами для кибератак.