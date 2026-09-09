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«Вернуться к себе — бесценно!»: Настя Ивлеева рассказала о слезах после новой съёмки и реакции зрителей

«Вернуться к себе — бесценно!»: Настя Ивлеева рассказала о слезах после новой съёмки и реакции зрителей

Настя Ивлеева рассказала о работе над новой съёмкой для бренда «1811Eighteen One One». Как отметила телеведущая, публикация стала для неё важным событием и вызвала слёзы.

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