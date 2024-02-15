Министр здравоохранения Тамбовщины орал матом, а в багажнике лежала туша

ВБ Владимир Бурцев Да нисколько. Торговать мясом они не собирались, а вот поделиться "добычей" с друзьями было велено к празднику.

ольга Да ,это едросв, им ничего не будет. Сотня отговорок найдут. Для этого СССР и развалили.Раздолье для воров.