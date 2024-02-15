О том, кому на Руси жить хорошо, в очередной раз можно было убедиться на примере Тамбовской области.
Министр здравоохранения Тамбовщины орал матом, а в багажнике лежала туша
Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
Да нисколько. Торговать мясом они не собирались, а вот поделиться "добычей" с друзьями было велено к празднику.
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21 мин.
ольга
Да ,это едросв, им ничего не будет. Сотня отговорок найдут. Для этого СССР и развалили.Раздолье для воров.
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14 мин.
Валера Морозов
К сожалению, таких козлов пру пруди. А в стране идет война…
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13 мин.
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