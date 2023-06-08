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Премьер Венгрии Орбан созвал совет обороны из-за обострения боев на Украине

Премьер Венгрии Орбан созвал совет обороны из-за обострения боев на Украине

kremlin.ru | Администрация Президента России Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что утром 8 июня созвал совет обороны страны.

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