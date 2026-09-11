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Царьград

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Следком сообщил о задержании 17-летнего подростка в Перми

Следком сообщил о задержании 17-летнего подростка в Перми

В Перми задержан 17-летний подросток по подозрению в хулиганстве. Инцидент произошёл 9 сентября 2026 года в трамвае, где молодой человек ударил водителя и скрылся.

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