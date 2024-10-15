❗️🇺🇦Очередной объект гражданской инфраструктуры - детский садик, который заняли укронацисты под размещение личного состава🤬 #ВСУ #ЗСУ #Детсад #СВО #Украина.
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❗️🇺🇦Очередной объект гражданской инфраструктуры - детский садик, который заняли укронацисты под размещение личного состава🤬 #ВСУ #ЗСУ #Детсад #СВО #Украина.
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