«Все, этому конец. Так продолжаться не может!»: Виктор Орбан возвращается для борьбы против правительства Мадьяра

Виктор Орбан возвращается для борьбы против правительства Мадьяра Коллаж "Блокнота" Экс-премьер Венгрии убежден, что надо брать инициативу в свои руки, пока партия Петера Мадьяра «Тиса» не превратила Венгрию в колонию ЕС.