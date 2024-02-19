Ревва, лишившись работы на ТВ, отправился с женой на край света

Шоумен Александр Ревва сделал сюрприз жене. Карьера Александра Реввы последнее время забуксовала. А ведь только в прошлом году казалось, что у артиста все наладилось — он вернулся к участию в телешоу и концертам.
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