Запад поставил Зеленскому ультиматум: неделю, чтобы остановить русских под Харьковом

Через неделю это кусок говна станет нелегитимным. 😂

ЭА

Эльдар Алиев

Лучше пусть бегут сейчас а то поздно будет 🤣наши Воины-Герои 🇷🇺🇷🇺🇷🇺пенками их гонят.