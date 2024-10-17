«Бить»: Запад разрешил Киеву атаковать Россию, считает Ганчев

Запад решил положительно вопрос о том, разрешать или не разрешать ВСУ удары ракетами по объектам в глубине России, считает глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, 17 октября сообщает РИА Новости.
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