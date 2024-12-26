OLIMPBET совместно с клубами НХЛ запустит суперрозыгрыш автомобилей

В 2025 году OLIMPBET готовит что-то действительно грандиозное — суперрозыгрыш восьми автомобилей!В 2025 году OLIMPBET готовит что-то действительно грандиозное — суперрозыгрыш восьми автомобилей! Призы будут разыграны вместе с хоккейными клубами-партнерами в КХЛ, и каждый болельщик получит шанс выиграть один из главных подарков.