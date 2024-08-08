Focus: земли Германии идут на хитрость, чтобы отправить украинских беженцев на фронт

Ряд федеральных земель Германии перестал выдавать украинским беженцам загранпаспорта. Как отмечает немецкий журнал Focus, с помощью этой хитрости местные власти пытаются вынудить военнообязанных украинцев вернуться на родину и пройти обязательную военную службу.
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