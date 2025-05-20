Такая хорошая погода, надо подвинуть компьютер ближе к окну. Представляем прогноз на 20 мая в Липецке

Такая хорошая погода, надо подвинуть компьютер ближе к окну. Представляем прогноз на 20 мая в ЛипецкеСегодня, 20 мая, воздух наполнен прохладной свежестью, словно дыхание северного ветра принесло с собой лёгкое дуновение осени.