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Захарова назвала удручающими попытки привнести в ОИ "новую инклюзивность"

Попытки главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха "новую инклюзивность" на Олимпийских играх приводят к удручающему результату, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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