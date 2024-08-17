Захарова назвала удручающими попытки привнести в ОИ "новую инклюзивность"

Попытки главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха "новую инклюзивность" на Олимпийских играх приводят к удручающему результату, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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