Театр абсурда
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Театр абсурда

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Про одно письмо одного генерала

Про одно письмо одного генерала

Не открою тайну, что за время суда и следствия в отношении И. Попова только на имя Президента поступили десятки обращений и жалоб от самого Попова , различных влиятельных лиц , групп граждан, целых организаций и даже политических партий с просьбами " разобраться" .

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