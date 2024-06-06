Новая модель Lada Iskra вызвала возмущение у жителей Приморья

«Автоваз» презентовал свою новую модель Lada Iskra на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Жителей Приморья в соцсетях не удивил дизайн нового автомобиля и даже напомнил модель Lada Vesta, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dpskontrol_125rus.