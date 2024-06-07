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Богомаз сообщил о наращивании группировки ПВО в Брянской области

Богомаз сообщил о наращивании группировки ПВО в Брянской области

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Группировка противовоздушной обороны в Брянской области постоянно наращивается, заявил в студии "Известий" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) губернатор региона Александр Богомаз.

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