Богомаз сообщил о наращивании группировки ПВО в Брянской области

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Группировка противовоздушной обороны в Брянской области постоянно наращивается, заявил в студии "Известий" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) губернатор региона Александр Богомаз.
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