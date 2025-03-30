Сенатор Рогозин призвал не расслабляться из-за слухов о перемирии

Российско-американские переговоры вызвали у некоторых граждан неоправданные ожидания скорого завершения СВО, однако достижение целей спецоперации зависит исключительно от успехов на фронте, а не от заявлений зарубежных политиков.
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